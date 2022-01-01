Adresár spoločností
Bio-Techne Platy

Platy Bio-Techne sa pohybujú od $84,000 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $157,785 pre Strojný inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Bio-Techne. Posledná aktualizácia: 10/9/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $84K
Dátový vedec
$121K
Strojný inžinier
$158K

Manažér programov
$121K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Bio-Techne predstavuje Strojný inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $157,785. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Bio-Techne je $120,747.

Ďalšie zdroje