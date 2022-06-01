Adresár Spoločností
BigBear.ai
BigBear.ai Platy

Platový rozsah BigBear.ai sa pohybuje od $109,450 v celkovej kompenzácii ročne pre Dátový vedec na spodnom konci do $173,865 pre Produktový dizajnér na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov BigBear.ai. Naposledy aktualizované: 8/19/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $118K

Full-stack softvérový inžinier

Spokojnosť zákazníkov
$171K
Dátový vedec
$109K

Produktový dizajnér
$174K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií


FAQ

The highest paying role reported at BigBear.ai is Produktový dizajnér at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $173,865. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BigBear.ai is $144,363.

