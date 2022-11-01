Adresár Spoločností
BHP
BHP Platy

Platový rozsah BHP sa pohybuje od $58,621 v celkovej kompenzácii ročne pre Predaj na spodnom konci do $194,281 pre Účtovník na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov BHP. Naposledy aktualizované: 8/19/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $103K

Full-stack softvérový inžinier

Účtovník
$194K
Firemný rozvoj
$121K

Dátový vedec
$128K
Geologický inžinier
$156K
Hardvérový inžinier
$78.5K
Informatik (IT)
$88.5K
Strojný inžinier
$138K
Produktový dizajnér
$101K
Produktový manažér
$142K
Projektový manažér
$159K
Predaj
$58.6K
Architekt riešení
$94.2K
Technický manažér programu
$181K
FAQ

The highest paying role reported at BHP is Účtovník at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $194,281. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BHP is $124,515.

