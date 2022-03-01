Adresár spoločností
BharatPe
BharatPe Platy

Platy BharatPe sa pohybujú od $27,528 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $136,774 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov BharatPe. Posledná aktualizácia: 10/10/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $27.5K

Backend softvérový inžinier

Produktový manažér
Median $50K
Produktový dizajnér
$85.5K

Projektový manažér
$46.8K
Manažér softvérového inžinierstva
$137K
Architekt riešení
$94.4K
Často kladené otázky

The highest paying role reported at BharatPe is Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $136,774. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BharatPe is $67,730.

