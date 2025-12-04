Adresár spoločností
Berkshire Bank
Berkshire Bank Produktový manažér Platy

Priemerné Produktový manažér celkové odmeňovanie in United States v Berkshire Bank sa pohybuje od $103K do $147K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Berkshire Bank. Posledná aktualizácia: 12/4/2025

Priemerná celková odmena

$118K - $139K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$103K$118K$139K$147K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Berkshire Bank?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový manažér v Berkshire Bank in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $147,420. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Berkshire Bank pre pozíciu Produktový manažér in United States je $103,320.

