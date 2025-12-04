Adresár spoločností
Berkshire Bank
Berkshire Bank IT špecialista Platy

Priemerné IT špecialista celkové odmeňovanie v Berkshire Bank sa pohybuje od $47.2K do $64.6K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Berkshire Bank. Posledná aktualizácia: 12/4/2025

Priemerná celková odmena

$51.1K - $60.7K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$47.2K$51.1K$60.7K$64.6K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Berkshire Bank?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu IT špecialista v Berkshire Bank predstavuje ročnú celkovú odmenu $64,584. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Berkshire Bank pre pozíciu IT špecialista je $47,174.

Ďalšie zdroje

