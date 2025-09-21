Adresár spoločností
Berkeley Research Group
Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in United States v Berkeley Research Group dosahuje $185K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Berkeley Research Group. Posledná aktualizácia: 9/21/2025

Mediánový balík
company icon
Berkeley Research Group
Software Engineer
New York, NY
Celkom za rok
$185K
Úroveň
2
Základný plat
$160K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$25K
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
10 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Berkeley Research Group?

$160K

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Platy stážistov

Často kladené otázky

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Softvérový inžinier chez Berkeley Research Group in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $235,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Berkeley Research Group pour le poste Softvérový inžinier in United States est de $185,000.

