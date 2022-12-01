Berkeley Research Group Platy

Adresár Spoločností
Platový rozsah Berkeley Research Group sa pohybuje od $62,310 v celkovej kompenzácii ročne pre Administratívny asistent na spodnom konci do $233,825 pre Softvérový inžinier na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Berkeley Research Group. Naposledy aktualizované: 8/13/2025

$160K

Manažérsky konzultant
Median $100K
Administratívny asistent
$62.3K
Softvérový inžinier
$234K

Rizikový kapitálový investor
$101K

Spolupracovník

FAQ

The highest paying role reported at Berkeley Research Group is Softvérový inžinier at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $233,825. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Berkeley Research Group is $100,250.

