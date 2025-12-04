Adresár spoločností
Bentley Systems
Bentley Systems Manažérsky konzultant Platy

Priemerné Manažérsky konzultant celkové odmeňovanie in United Kingdom v Bentley Systems sa pohybuje od £31.8K do £43.6K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Bentley Systems. Posledná aktualizácia: 12/4/2025

Priemerná celková odmena

$46.3K - $55K
United Kingdom
Bežný rozsah
Možný rozsah
$42.8K$46.3K$55K$58.5K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Bentley Systems?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažérsky konzultant v Bentley Systems in United Kingdom predstavuje ročnú celkovú odmenu £43,550. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Bentley Systems pre pozíciu Manažérsky konzultant in United Kingdom je £31,810.

Ďalšie zdroje

