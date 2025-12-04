Adresár spoločností
Bentley Systems
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Dátový vedec

  • Všetky platy Dátový vedec

Bentley Systems Dátový vedec Platy

Priemerné Dátový vedec celkové odmeňovanie in United States v Bentley Systems sa pohybuje od $76.4K do $105K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Bentley Systems. Posledná aktualizácia: 12/4/2025

Priemerná celková odmena

$82.8K - $98.3K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$76.4K$82.8K$98.3K$105K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Potrebujeme už len 3 ďalších Dátový vedec príspevkovs v spoločnosti Bentley Systems na odomknutie!

Pozvite svojich priateľov a komunitu, aby anonymne pridali platy za menej ako 60 sekúnd. Viac údajov znamená lepšie poznatky pre uchádzačov o zamestnanie ako ste vy a našu komunitu!

💰 Zobraziť všetko Platy

💪 Prispieť Váš plat


Prispieť
Aké sú kariérne úrovne v Bentley Systems?

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Dátový vedec ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový vedec v Bentley Systems in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $104,650. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Bentley Systems pre pozíciu Dátový vedec in United States je $76,440.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Bentley Systems

Súvisiace spoločnosti

  • EPAM Systems
  • Cognizant
  • FactSet
  • Gartner
  • CSG
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/bentley-systems/salaries/data-scientist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.