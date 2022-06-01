Adresár Spoločností
BenQ
BenQ Platy

Platový rozsah BenQ sa pohybuje od $21,449 v celkovej kompenzácii ročne pre Produktový manažér na spodnom konci do $32,017 pre Obchodný analytik na hornom konci. Naposledy aktualizované: 8/26/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $32K
Obchodný analytik
$32K
Rozvoj obchodu
$25.8K

Produktový manažér
$21.4K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v BenQ je Obchodný analytik at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $32,017. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v BenQ je $28,910.

