Adresár spoločností
Benefitfocus
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • IT špecialista

  • Všetky platy IT špecialista

Benefitfocus IT špecialista Platy

Priemerné IT špecialista celkové odmeňovanie v Benefitfocus sa pohybuje od $40.8K do $57.1K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Benefitfocus. Posledná aktualizácia: 12/4/2025

Priemerná celková odmena

$44.2K - $51.4K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$40.8K$44.2K$51.4K$57.1K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Potrebujeme už len 3 ďalších IT špecialista príspevkovs v spoločnosti Benefitfocus na odomknutie!

Pozvite svojich priateľov a komunitu, aby anonymne pridali platy za menej ako 60 sekúnd. Viac údajov znamená lepšie poznatky pre uchádzačov o zamestnanie ako ste vy a našu komunitu!

💰 Zobraziť všetko Platy

💪 Prispieť Váš plat


Prispieť
Aké sú kariérne úrovne v Benefitfocus?

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených IT špecialista ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu IT špecialista v Benefitfocus predstavuje ročnú celkovú odmenu $57,120. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Benefitfocus pre pozíciu IT špecialista je $40,800.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Benefitfocus

Súvisiace spoločnosti

  • Alight Solutions
  • EPAM Systems
  • Cognizant
  • FactSet
  • NetSuite
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/benefitfocus/salaries/information-technologist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.