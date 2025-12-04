Adresár spoločností
Bending Spoons
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Recruiter

  • Všetky platy Recruiter

Bending Spoons Recruiter Platy

Priemerné Recruiter celkové odmeňovanie in Italy v Bending Spoons sa pohybuje od €60.6K do €88.3K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Bending Spoons. Posledná aktualizácia: 12/4/2025

Priemerná celková odmena

$80.4K - $91.6K
Italy
Bežný rozsah
Možný rozsah
$70K$80.4K$91.6K$102K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Potrebujeme už len 3 ďalších Recruiter príspevkovs v spoločnosti Bending Spoons na odomknutie!

Pozvite svojich priateľov a komunitu, aby anonymne pridali platy za menej ako 60 sekúnd. Viac údajov znamená lepšie poznatky pre uchádzačov o zamestnanie ako ste vy a našu komunitu!

💰 Zobraziť všetko Platy

💪 Prispieť Váš plat


Prispieť
Aké sú kariérne úrovne v Bending Spoons?

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Recruiter ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Recruiter v Bending Spoons in Italy predstavuje ročnú celkovú odmenu €88,323. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Bending Spoons pre pozíciu Recruiter in Italy je €60,628.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Bending Spoons

Súvisiace spoločnosti

  • Apple
  • Netflix
  • Spotify
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/bending-spoons/salaries/recruiter.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.