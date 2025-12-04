Adresár spoločností
Bending Spoons
Bending Spoons Dátový vedec Platy

Priemerné Dátový vedec celkové odmeňovanie in United States v Bending Spoons sa pohybuje od $49.2K do $68.9K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Bending Spoons. Posledná aktualizácia: 12/4/2025

Priemerná celková odmena

$53.2K - $61.9K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$49.2K$53.2K$61.9K$68.9K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Bending Spoons?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový vedec v Bending Spoons in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $68,856. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Bending Spoons pre pozíciu Dátový vedec in United States je $49,183.

Ďalšie zdroje

