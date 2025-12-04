Adresár spoločností
Bending Spoons
Bending Spoons Dátový analytik Platy

Priemerné Dátový analytik celkové odmeňovanie in Italy v Bending Spoons sa pohybuje od €45.8K do €65K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Bending Spoons. Posledná aktualizácia: 12/4/2025

Priemerná celková odmena

$60.1K - $71.2K
Italy
Bežný rozsah
Možný rozsah
$52.9K$60.1K$71.2K$75.1K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Bending Spoons?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový analytik v Bending Spoons in Italy predstavuje ročnú celkovú odmenu €65,014. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Bending Spoons pre pozíciu Dátový analytik in Italy je €45,792.

