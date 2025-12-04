Adresár spoločností
Bending Spoons
Bending Spoons Business analytik Platy

Priemerné Business analytik celkové odmeňovanie in United Kingdom v Bending Spoons sa pohybuje od £42.8K do £60.7K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Bending Spoons. Posledná aktualizácia: 12/4/2025

Priemerná celková odmena

$65.3K - $77.4K
United Kingdom
Bežný rozsah
Možný rozsah
$57.5K$65.3K$77.4K$81.6K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Bending Spoons?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Business analytik v Bending Spoons in United Kingdom predstavuje ročnú celkovú odmenu £60,721. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Bending Spoons pre pozíciu Business analytik in United Kingdom je £42,769.

Ďalšie zdroje

