Benchling
Benchling Príjmové operácie Platy

Priemerné Príjmové operácie celkové odmeňovanie v Benchling sa pohybuje od $116K do $163K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Benchling. Posledná aktualizácia: 12/4/2025

Priemerná celková odmena

$126K - $147K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$116K$126K$147K$163K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
Options

V spoločnosti Benchling podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Najvyšší platový balíček pre pozíciu Príjmové operácie v Benchling predstavuje ročnú celkovú odmenu $163,030. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Benchling pre pozíciu Príjmové operácie je $116,450.

