BEN Platy

Platový rozsah BEN sa pohybuje od $109,450 v celkovej kompenzácii ročne pre Dátový vedec na spodnom konci do $224,400 pre Manažér dátovej vedy na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov BEN. Naposledy aktualizované: 8/25/2025

$160K

Dátový analytik
$115K
Manažér dátovej vedy
$224K
Dátový vedec
$109K

FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v BEN je Manažér dátovej vedy at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $224,400. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v BEN je $115,420.

