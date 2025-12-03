Adresár spoločností
BELLA+CANVAS
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Ľudské zdroje

  • Všetky platy Ľudské zdroje

BELLA+CANVAS Ľudské zdroje Platy

Priemerné Ľudské zdroje celkové odmeňovanie in Nicaragua v BELLA+CANVAS sa pohybuje od NIO 206K do NIO 282K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky BELLA+CANVAS. Posledná aktualizácia: 12/3/2025

Priemerná celková odmena

$6.1K - $7.2K
Nicaragua
Bežný rozsah
Možný rozsah
$5.6K$6.1K$7.2K$7.7K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Potrebujeme už len 3 ďalších Ľudské zdroje príspevkovs v spoločnosti BELLA+CANVAS na odomknutie!

Pozvite svojich priateľov a komunitu, aby anonymne pridali platy za menej ako 60 sekúnd. Viac údajov znamená lepšie poznatky pre uchádzačov o zamestnanie ako ste vy a našu komunitu!

💰 Zobraziť všetko Platy

💪 Prispieť Váš plat


Prispieť
Aké sú kariérne úrovne v BELLA+CANVAS?

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Ľudské zdroje ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Ľudské zdroje v BELLA+CANVAS in Nicaragua predstavuje ročnú celkovú odmenu NIO 282,281. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v BELLA+CANVAS pre pozíciu Ľudské zdroje in Nicaragua je NIO 206,188.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre BELLA+CANVAS

Súvisiace spoločnosti

  • Apple
  • Spotify
  • Airbnb
  • Stripe
  • Intuit
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/bellacanvas/salaries/human-resources.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.