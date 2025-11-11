Adresár spoločností
Bell Integrator
Mediánový Frontend softvérový inžinier kompenzačný balík in Russia v Bell Integrator dosahuje RUB 1.91M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Bell Integrator. Posledná aktualizácia: 11/11/2025

Mediánový balík
company icon
Bell Integrator
Frontend Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Celkom za rok
RUB 1.91M
Úroveň
Software Engineer
Základný plat
RUB 1.91M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
6 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Bell Integrator?
Najnovšie odoslané platy
Prispieť

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Frontend softvérový inžinier v Bell Integrator in Russia predstavuje ročnú celkovú odmenu RUB 2,636,829. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Bell Integrator pre pozíciu Frontend softvérový inžinier in Russia je RUB 1,910,169.

