Priemerné Business analytik celkové odmeňovanie in Russia v Bell Integrator sa pohybuje od RUB 1.91M do RUB 2.71M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Bell Integrator. Posledná aktualizácia: 12/3/2025

Priemerná celková odmena

$27.8K - $32.9K
Russia
Bežný rozsah
Možný rozsah
$24.5K$27.8K$32.9K$34.7K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Business analytik v Bell Integrator in Russia predstavuje ročnú celkovú odmenu RUB 2,707,436. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Bell Integrator pre pozíciu Business analytik in Russia je RUB 1,906,977.

