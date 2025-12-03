Adresár spoločností
Belden
Belden Finančný analytik Platy

Priemerné Finančný analytik celkové odmeňovanie in India v Belden sa pohybuje od ₹2.67M do ₹3.72M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Belden. Posledná aktualizácia: 12/3/2025

Priemerná celková odmena

$32.6K - $38.4K
India
Bežný rozsah
Možný rozsah
$30.4K$32.6K$38.4K$42.4K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Belden?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Finančný analytik v Belden in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹3,724,363. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Belden pre pozíciu Finančný analytik in India je ₹2,673,901.

Ďalšie zdroje

