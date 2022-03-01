Adresár Spoločností
Belcan Platy

Platový rozsah Belcan sa pohybuje od $54,018 v celkovej kompenzácii ročne pre Letecký a kozmický inžinier na spodnom konci do $120,600 pre Technický manažér programu na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Belcan. Naposledy aktualizované: 8/25/2025

$160K

Strojný inžinier
Median $105K
Softvérový inžinier
Median $68.9K
Letecký a kozmický inžinier
$54K

Ľudské zdroje
Median $100K
Informatik (IT)
$80.4K
Technický manažér programu
$121K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


FAQ

