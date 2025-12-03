Adresár spoločností
Behavox
Behavox Produktový dizajnér Platy

Priemerné Produktový dizajnér celkové odmeňovanie in Canada v Behavox sa pohybuje od CA$84K do CA$119K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Behavox. Posledná aktualizácia: 12/3/2025

Priemerná celková odmena

$69K - $81.8K
Canada
Bežný rozsah
Možný rozsah
$60.8K$69K$81.8K$86.3K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Behavox?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový dizajnér v Behavox in Canada predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$119,284. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Behavox pre pozíciu Produktový dizajnér in Canada je CA$84,017.

