BearingPoint Platy

Platový rozsah BearingPoint sa pohybuje od $15,112 v celkovej kompenzácii ročne pre Produktový dizajnér na spodnom konci do $157,400 pre Manažérsky konzultant na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov BearingPoint. Naposledy aktualizované: 8/25/2025

$160K

Manažérsky konzultant
Median $157K
Softvérový inžinier
Median $19.5K
Obchodný analytik
$53.8K

Manažér dátovej vedy
$56.7K
Produktový dizajnér
$15.1K
Produktový manažér
$46.6K
Projektový manažér
$52.9K
Architekt riešení
$55.4K
FAQ

The highest paying role reported at BearingPoint is Manažérsky konzultant with a yearly total compensation of $157,400. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BearingPoint is $53,361.

