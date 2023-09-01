Adresár spoločností
Beam Mobility
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Beam Mobility Platy

Platy Beam Mobility sa pohybujú od $25,870 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Projektový manažér na spodnej hranici až po $273,407 pre Šéf štábu na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Beam Mobility. Posledná aktualizácia: 9/5/2025

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Softvérový inžinier
Median $35.3K
Obchodné operácie
$47.6K
Šéf štábu
$273K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Projektový manažér
$25.9K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

A função com maior remuneração relatada na Beam Mobility é Šéf štábu at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $273,407. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Beam Mobility é $41,466.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Beam Mobility

Súvisiace spoločnosti

  • Flipkart
  • DoorDash
  • Roblox
  • Amazon
  • Apple
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje