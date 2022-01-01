Adresár spoločností
Beachbody
Beachbody Platy

Platy Beachbody sa pohybujú od $116,000 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Dátový vedec na spodnej hranici až po $208,950 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Beachbody. Posledná aktualizácia: 9/4/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $139K
Dátový vedec
Median $116K
Produktový manažér
$149K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Manažér softvérového inžinierstva
$209K
Manažér technických programov
$170K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Beachbody predstavuje Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $208,950. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Beachbody je $148,920.

