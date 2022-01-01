Adresár spoločností
BDO
BDO Platy

Platy BDO sa pohybujú od $8,150 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Účtovník na spodnej hranici až po $179,295 pre Projektový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov BDO. Posledná aktualizácia: 9/4/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $86.5K

Dátový inžinier

Manažérsky konzultant
Median $68.1K
Účtovník
$8.1K

Administratívny asistent
$91.8K
Obchodný analytik
$55.2K
Dátový analytik
$79K
Manažér dátovej vedy
$87K
Dátový vedec
$64.7K
Finančný analytik
$40.5K
Ľudské zdroje
$77.6K
Informačný technológ (IT)
$42.9K
Investičný bankár
$45.2K
Produktový manažér
$61.7K
Projektový manažér
$179K
Predaj
$113K
Architekt riešení
$62.5K

Dátový architekt

Manažér technických programov
$135K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v BDO predstavuje Projektový manažér at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $179,295. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v BDO je $68,082.

