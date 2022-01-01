Adresár spoločností
BD
BD Platy

Platy BD sa pohybujú od $12,361 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Zakladateľ na spodnej hranici až po $230,840 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov BD. Posledná aktualizácia: 9/4/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $125K

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Softvérový inžinier zabezpečenia kvality (QA)

Strojný inžinier
Median $95K

Inžinier kvality

Biomedicínsky inžinier
Median $107K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
Obchodný analytik
Median $90K
Dátový analytik
Median $97.5K
Dátový vedec
Median $145K
Manažér technických programov
Median $205K
Projektový manažér
Median $110K
Predaj
Median $195K
Marketing
Median $212K
Produktový manažér
Median $126K
Účtovník
$121K
Obchodné operácie
$80.6K
Zákaznícky servis
$25K
Elektrotechnický inžinier
$93.3K
Finančný analytik
$197K
Zakladateľ
$12.4K
Geologický inžinier
$94.9K
Ľudské zdroje
$186K
Informačný technológ (IT)
Median $200K
Produktový dizajnér
$122K
Manažér programov
$124K
Nábor zamestnancov
$68.3K
Regulatórne záležitosti
$90.8K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$209K
Manažér softvérového inžinierstva
$231K
Architekt riešení
$128K
Často kladené otázky

El puesto con mayor remuneración reportado en BD es Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level con una compensación total anual de $230,840. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en BD es $122,400.

