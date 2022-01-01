Adresár spoločností
BD
Hlavné poznatky
  • Prispejte niečím jedinečným o spoločnosti BD, čo môže byť užitočné pre ostatných (napr. tipy k pohovoru, výber tímov, jedinečná kultúra atď).
    • O spoločnosti

    210136 Becton, Dickinson and Company, commonly known as BD, is an American multinational medical technology company that manufactures and sells medical devices, instrument systems, and reagents.

    bd.com
    Webstránka
    1897
    Rok založenia
    76,000
    Počet zamestnancov
    $10B+
    Odhadované príjmy
    Sídlo

