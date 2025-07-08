Adresár spoločností
BCP
BCP Platy

Platy BCP sa pohybujú od $13,186 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Informačný technológ (IT) na spodnej hranici až po $75,745 pre Produktový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov BCP. Posledná aktualizácia: 9/4/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $36K

Backend softvérový inžinier

Dátový vedec
Median $43K
Obchodný analytik
$17.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Informačný technológ (IT)
$13.2K
Produktový manažér
$75.7K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v BCP predstavuje Produktový manažér at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $75,745. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v BCP je $36,005.

