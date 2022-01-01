BCG Digital Ventures Platy

Adresár Spoločností
Platový rozsah BCG Digital Ventures sa pohybuje od $57,839 v celkovej kompenzácii ročne pre Personálny nábor na spodnom konci do $327,256 pre Rizikový kapitálový investor na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov BCG Digital Ventures. Naposledy aktualizované: 8/11/2025

$160K

Produktový manažér
Product Manager $125K
Senior Product Manager $189K
Lead Product Manager $223K
Softvérový inžinier
Median $162K
Dátový vedec
$159K

Ľudské zdroje
$134K
Manažérsky konzultant
$156K
Produktový dizajnér
$111K
Manažér produktového dizajnu
$166K
Personálny nábor
$57.8K
Manažér softvérového inžinierstva
$159K
UX výskumník
$121K
Rizikový kapitálový investor
$327K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v BCG Digital Ventures je Rizikový kapitálový investor at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $327,256. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v BCG Digital Ventures je $158,547.

Ďalšie zdroje