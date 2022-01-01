Adresár spoločností
BBVA USA
BBVA USA Platy

Platy BBVA USA sa pohybujú od $59,352 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Ľudské zdroje na spodnej hranici až po $177,383 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov BBVA USA. Posledná aktualizácia: 9/5/2025

$160K

Dátový vedec
$162K
Ľudské zdroje
$59.4K
Softvérový inžinier
$86K

Manažér softvérového inžinierstva
$177K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v BBVA USA predstavuje Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $177,383. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v BBVA USA je $123,776.

