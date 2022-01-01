Adresár spoločností
Platy BBC sa pohybujú od $23,231 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Produktový dizajnér na spodnej hranici až po $137,102 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov BBC. Posledná aktualizácia: 9/5/2025

$160K

Softvérový inžinier
Junior Software Engineer $52.8K
Software Engineer $67.4K
Senior Software Engineer $80K

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Produktový manažér
Median $134K
Manažér softvérového inžinierstva
Median $137K

Účtovník
$52.1K
Obchodný analytik
$89.4K
Dátový analytik
$69K
Dátový vedec
$82.9K
Ľudské zdroje
$66.3K
Informačný technológ (IT)
$64.7K
Strojný inžinier
$70.2K
Produktový dizajnér
$23.2K
Architekt riešení
$121K
UX výskumník
$62.7K
Často kladené otázky

El puesto con mayor salario reportado en BBC es Manažér softvérového inžinierstva con una compensación total anual de $137,102. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en BBC es $69,014.

