Basware
Basware Platy

Platy Basware sa pohybujú od $88,257 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Operácie zákazníckeho servisu na spodnej hranici až po $112,535 pre Produktový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Basware. Posledná aktualizácia: 9/2/2025

$160K

Operácie zákazníckeho servisu
$88.3K
Manažér produktového dizajnu
$92.5K
Produktový manažér
$113K

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Basware predstavuje Produktový manažér at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $112,535. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Basware je $92,479.

