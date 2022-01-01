Adresár spoločností
Basis Technologies
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Basis Technologies Platy

Platy Basis Technologies sa pohybujú od $70,853 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Marketing na spodnej hranici až po $242,661 pre Produktový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Basis Technologies. Posledná aktualizácia: 10/10/2025

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Softvérový inžinier
Median $96K
Dátový analytik
$95.9K
Dátový vedec
$73.4K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Marketing
$70.9K
Produktový manažér
$243K
Nábor zamestnancov
$88.4K
Predaj
$209K
Manažér softvérového inžinierstva
$220K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Basis Technologies predstavuje Produktový manažér at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $242,661. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Basis Technologies je $95,938.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Basis Technologies

Súvisiace spoločnosti

  • Vanguard
  • Northwestern Mutual
  • John Hancock
  • League
  • GEICO
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje