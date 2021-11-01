Adresár Spoločností
BARK
BARK Platy

Platový rozsah BARK sa pohybuje od $125,000 v celkovej kompenzácii ročne pre Softvérový inžinier na spodnom konci do $179,100 pre Produktový dizajnér na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov BARK. Naposledy aktualizované: 8/24/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $125K
Marketing
$141K
Produktový dizajnér
$179K

FAQ

Най-високоплатената роля, докладвана в BARK, е Produktový dizajnér at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $179,100. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в BARK, е $140,700.

