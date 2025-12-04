Adresár spoločností
B&H Photo Video
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Produktový dizajnér

  • Všetky platy Produktový dizajnér

B&H Photo Video Produktový dizajnér Platy

Priemerné Produktový dizajnér celkové odmeňovanie in United States v B&H Photo Video sa pohybuje od $130K do $189K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky B&H Photo Video. Posledná aktualizácia: 12/4/2025

Priemerná celková odmena

$149K - $170K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$130K$149K$170K$189K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Potrebujeme už len 3 ďalších Produktový dizajnér príspevkovs v spoločnosti B&H Photo Video na odomknutie!

Pozvite svojich priateľov a komunitu, aby anonymne pridali platy za menej ako 60 sekúnd. Viac údajov znamená lepšie poznatky pre uchádzačov o zamestnanie ako ste vy a našu komunitu!

💰 Zobraziť všetko Platy

💪 Prispieť Váš plat


Prispieť
Aké sú kariérne úrovne v B&H Photo Video?

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Produktový dizajnér ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový dizajnér v B&H Photo Video in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $188,800. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v B&H Photo Video pre pozíciu Produktový dizajnér in United States je $129,600.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre B&H Photo Video

Súvisiace spoločnosti

  • DoorDash
  • LinkedIn
  • Coinbase
  • Pinterest
  • SoFi
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/bandh-photo-video/salaries/product-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.