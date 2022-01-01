BambooHR Platy

Adresár Spoločností
Platový rozsah BambooHR sa pohybuje od $55,000 v celkovej kompenzácii ročne pre Predaj na spodnom konci do $223,328 pre Manažér partnerov na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov BambooHR. Naposledy aktualizované: 8/26/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $125K
Produktový manažér
Median $157K
Informatik (IT)
$148K

Manažér partnerov
$223K
Personálny nábor
$69.3K
Predaj
Median $55K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v BambooHR je Manažér partnerov at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $223,328. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v BambooHR je $136,368.

