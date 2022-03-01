Adresár spoločností
Babbel
Babbel Platy

Platy Babbel sa pohybujú od $63,584 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Dátový analytik na spodnej hranici až po $114,637 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Babbel. Posledná aktualizácia: 10/16/2025

Softvérový inžinier
Median $87.9K

Frontend softvérový inžinier

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Manažér softvérového inžinierstva
Median $115K
Obchodný analytik
$93.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

60 25
60 25
Dátový analytik
$63.6K
Ľudské zdroje
$83.9K
Marketing
$70.7K
Produktový dizajnér
$68.4K
Produktový manažér
$75.8K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Babbel predstavuje Manažér softvérového inžinierstva s ročnou celkovou odmenou $114,637. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Babbel je $79,850.

Ďalšie zdroje