Ayar Labs
Mediánový Hardvérový inžinier kompenzačný balík in United States v Ayar Labs dosahuje $175K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Ayar Labs. Posledná aktualizácia: 10/31/2025

Mediánový balík
company icon
Ayar Labs
Hardware Engineer
San Jose, CA
Celkom za rok
$175K
Úroveň
Senior Engineer
Základný plat
$175K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
0 Roky
Roky skúseností
3 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Ayar Labs?
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Hardvérový inžinier v Ayar Labs in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $180,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Ayar Labs pre pozíciu Hardvérový inžinier in United States je $175,000.

