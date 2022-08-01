Adresár spoločností
AXS
AXS Platy

Platy AXS sa pohybujú od $99,500 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Zákaznícky servis na spodnej hranici až po $198,990 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov AXS. Posledná aktualizácia: 10/10/2025

$160K

Produktový manažér
Median $113K
Softvérový inžinier
Median $105K
Zákaznícky servis
$99.5K

Dátový analytik
$119K
Manažér softvérového inžinierstva
$199K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v AXS predstavuje Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $198,990. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v AXS je $113,000.

Ďalšie zdroje