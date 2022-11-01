Adresár Spoločností
Avidbots Platy

Platový rozsah Avidbots sa pohybuje od $92,263 v celkovej kompenzácii ročne pre Produktový manažér na spodnom konci do $121,187 pre Personálne operácie na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Avidbots. Naposledy aktualizované: 8/9/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $93.7K
Personálne operácie
$121K
Produktový manažér
$92.3K

FAQ

The highest paying role reported at Avidbots is Personálne operácie at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $121,187. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Avidbots is $93,655.

