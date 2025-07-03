Adresár spoločností
Avid
Avid Platy

Platy Avid sa pohybujú od $72,823 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $162,787 pre Projektový manažér na hornej hranici.

$160K

Produktový dizajnér
$139K
Projektový manažér
$163K
Softvérový inžinier
$72.8K

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Avid predstavuje Projektový manažér at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $162,787. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Avid je $139,300.

Ďalšie zdroje