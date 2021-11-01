Adresár spoločností
Aviatrix
Aviatrix Platy

Platy Aviatrix sa pohybujú od $81,397 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Úspech zákazníka na spodnej hranici až po $301,500 pre Architekt riešení na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Aviatrix. Posledná aktualizácia: 8/26/2025

$160K

Softvérový inžinier
MTS $163K
Staff Engineer $233K
Principal Engineer $239K
Senior Principal Engineer $297K

Full-Stack softvérový inžinier

Sieťový inžinier

Úspech zákazníka
$81.4K
Predajný inžinier
$219K

Architekt riešení
$302K
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
Options

V spoločnosti Aviatrix podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Často kladené otázky

