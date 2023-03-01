Adresár spoločností
Avetta
Avetta Platy

Platy Avetta sa pohybujú od $100,284 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Projektový manažér na spodnej hranici až po $402,000 pre Manažér dátovej vedy na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Avetta. Posledná aktualizácia: 8/26/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $132K
Manažér dátovej vedy
$402K
Produktový manažér
$137K

Projektový manažér
$100K
Často kladené otázky

