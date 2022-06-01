Adresár spoločností
AvePoint
AvePoint Platy

Platy AvePoint sa pohybujú od $15,348 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $223,875 pre Predaj na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov AvePoint. Posledná aktualizácia: 8/26/2025

$160K

Obchodný analytik
Median $57.6K
Administratívny asistent
$34.8K
Produktový manažér
$55.3K

Predaj
$224K
Predajný inžinier
$150K
Softvérový inžinier
$15.3K
The highest paying role reported at AvePoint is Predaj at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $223,875. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AvePoint is $56,455.

