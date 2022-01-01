Adresár spoločností
Avenue Code
Avenue Code Platy

Platy Avenue Code sa pohybujú od $22,038 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Nábor zamestnancov na spodnej hranici až po $201,000 pre Projektový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Avenue Code. Posledná aktualizácia: 8/26/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $30.1K

Backend softvérový inžinier

Produktový manažér
Median $95.9K
Obchodný analytik
$111K

Produktový dizajnér
$39.6K
Projektový manažér
$201K
Nábor zamestnancov
$22K
Manažér softvérového inžinierstva
$52.3K
Architekt riešení
$71.6K
UX výskumník
$135K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Avenue Code predstavuje Projektový manažér at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $201,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Avenue Code je $71,640.

