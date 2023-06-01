Adresár Spoločností
Avenue Capital Group
    • O nás

    Avenue Capital Group is a worldwide investment firm that specializes in specialty lending, distressed debt, and other special situations investments in the US, Europe, and Asia.

    avenuecapital.com
    Webstránka
    1995
    Rok založenia
    240
    # Zamestnancov
    $50M-$100M
    Odhadovaný príjem
    Sídlo

