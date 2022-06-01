Adresár spoločností
Aventiv Technologies
Aventiv Technologies Platy

Platy Aventiv Technologies sa pohybujú od $37,688 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $145,725 pre Architekt riešení na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Aventiv Technologies. Posledná aktualizácia: 8/26/2025

$160K

Operácie zákazníckeho servisu
$114K
Softvérový inžinier
$37.7K
Architekt riešení
$146K

Manažér technických programov
$105K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Aventiv Technologies predstavuje Architekt riešení at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $145,725. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Aventiv Technologies je $109,282.

